2020-02-10T11:05:37+03:00
Происшествия

На пожаре в Тамбовской области пострадали двое маленьких детей и их мама

41-летняя женщина, а также мальчики двух и семи лет находятся в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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При пожаре в Тамбовской области пострадали 41-летняя женщина и двое ее детей: мальчики 7 и 2 лет. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, деревянный дом в Комсомольском переулке города Жердевки загорелся утром 9 февраля. Находившихся в помещении людей удалось спасти.

- Пострадавшая женщина и дети госпитализированы в Жердевскую ЦРБ, - сообщают в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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