2020-02-10T14:24:20+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» подписал контракт с украинским защитником

Ряды «волков» пополнил 23-летний Александр Каплиенко
Ксения АЛЕШИНА
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Александр Каплиенко перешел к нам в клуб из тбилисского "Динамо"Александр Каплиенко перешел к нам в клуб из тбилисского "Динамо"
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Украинский футболист Александр Каплиенко перешел в ФК «Тамбов». Ранее он выступал за тбилисское «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, с 23-летним защитником подписали контракт сроком на два с половиной года.

- Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!, - комментируют в клубе.

Александр Каплиенко родился на Украине. Его профессиональная карьера началась в 2014 году, когда 6 апреля он дебютировал за запорожский «Металлург» в матче чемпионата Украины против одесского «Черноморца» (0:3). Свой первый гол на высшем уровне он забил в ворота донецкого «Металлурга» 9-го августа 2014-го года.

Всего за «Металлург» из Запорожья Каплиенко провел 39 матчей и забил 4 мяча, включая гол в ворота киевского «Динамо». Во время зимнего перерыва сезона 2015/16 гг. покинул команду, в связи с процессом ликвидации клуба. Весенний отрезок сезона провел в харьковском «Металлисте» (8 матчей).

С 2016-го по 2018-й годы Александр Каплиенко защищал цвета «Черноморца» из Одессы, а затем подписал контракт с белорусским клубом «Смолевичи». В 2019-м году он перешел в тбилисское «Динамо». Защитник вместе с командой выиграл чемпионат Грузии и дебютировал в еврокубках: 18-го июля прошлого года отыграл все 90 минут в ответном матче квалификации Лиги Европы против андорского клуба «Энгордань».

С 2012-го по 2015-й годы Каплиенко регулярно привлекался в различные юношеские сборные Украины, за которые в общей сложности провел 13 матчей.

Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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