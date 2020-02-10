2020-02-10T10:23:07+03:00
Общество

В администрации Тамбовской области назначили нового и.о. вице-губернатора

Замглавы региона стал руководитель комитета государственного заказа Владимир Громов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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10 февраля губернатор представил нового заместителя10 февраля губернатор представил нового заместителяФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Глава администрации области Александр Никитин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности заместителя главы администрации области Владимира Громова, ранее возглавлявшего областной комитет государственного заказа. В новом качестве губернатор представил его на еженедельном оперативном совещании 10 февраля.

Владимир Громов будет обеспечивать исполнение полномочий администрации области по обеспечению комплексного социально-экономического развития области в сфере государственных закупок, управления собственностью и государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Он будет непосредственно координировать и контролировать деятельность комитета государственных закупок области, комитета по управлению имуществом области и Гостехнадзора области.

- Свою деятельность Владимир Громов начинал на государственной военной службе. Работал директором Жердевского колледжа сахарной промышленности, председателем Жердевского районного Совета народных депутатов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - С 2004 года - первый заместитель начальника управления по информационным коммуникациям и телерадиовещанию Тамбовской области. С 2006 года - первый заместитель начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области. С ноября 2015 года по настоящее время возглавлял комитет государственного заказа области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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