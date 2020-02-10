На Тамбовщине водитель «Нивы» въехал в грузовик, который остановился на трассе из-за поломки
ДТП, в котором получили травмы двое мужчин, произошло 9 февраля в 6 часов 30 минут на 16 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района. 53-летний водитель внедорожника «Нива» наехал на автомобиль «ГАЗ», под управлением 25-летнего мужчины, который, по предварительным данным, остановился на трассе из-за поломки автомобиля.
- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Нива» и его 54-летний пассажир, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. – Пострадавших доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU