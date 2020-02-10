2020-02-10T09:42:17+03:00
Происшествия

На Тамбовщине водитель «Нивы» въехал в грузовик, который остановился на трассе из-за поломки

В аварии пострадали водитель внедорожника и его пассажир
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель и пассажир "Нивы" оказались в больницеВодитель и пассажир "Нивы" оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП, в котором получили травмы двое мужчин, произошло 9 февраля в 6 часов 30 минут на 16 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района. 53-летний водитель внедорожника «Нива» наехал на автомобиль «ГАЗ», под управлением 25-летнего мужчины, который, по предварительным данным, остановился на трассе из-за поломки автомобиля.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Нива» и его 54-летний пассажир, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. – Пострадавших доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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