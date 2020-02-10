На Тамбовщине водитель «Нивы» въехал в грузовик, который остановился на трассе из-за поломки

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:42:17+03:00

Водитель и пассажир "Нивы" оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии пострадали водитель внедорожника и его пассажир

Изменить размер текста: A A

ДТП, в котором получили травмы двое мужчин, произошло 9 февраля в 6 часов 30 минут на 16 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района. 53-летний водитель внедорожника «Нива» наехал на автомобиль «ГАЗ», под управлением 25-летнего мужчины, который, по предварительным данным, остановился на трассе из-за поломки автомобиля.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Нива» и его 54-летний пассажир, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. – Пострадавших доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU