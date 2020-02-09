54-летняя тамбочанка стала жертвой дерзкого грабежа
54-летняя тамбочанка стала жертвой дерзкого грабежа. 6 февраля женщина сообщила полицейским, что в 16.00 на улице Куйбышева к ней сзади подбежал неизвестный и силой вырвал из рук сумку, в которой находились продукты и 50 рублей. После чего мужчина скрылся в ближайших дворах.
Грабителя задержали во время патрулирования на улице С. Набережная. Молодой человек нес похищенную сумку с продуктами.
- Доставленный в отдел полиции 24-летний парень дал признательные показания, сумку вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Установлено, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU