9 Февр. 2020 2020-02-09T12:38:13+03:00

Женщина чуть не лишилась продуктов и денег

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54-летняя тамбочанка стала жертвой дерзкого грабежа. 6 февраля женщина сообщила полицейским, что в 16.00 на улице Куйбышева к ней сзади подбежал неизвестный и силой вырвал из рук сумку, в которой находились продукты и 50 рублей. После чего мужчина скрылся в ближайших дворах.

Грабителя задержали во время патрулирования на улице С. Набережная. Молодой человек нес похищенную сумку с продуктами.

- Доставленный в отдел полиции 24-летний парень дал признательные показания, сумку вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Установлено, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU