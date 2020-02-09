В Тамбовской области пройдет более сотни субботников у воды

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:24:33+03:00

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Около 100 мероприятий по уборке берегов водных объектов в этом году планируют провести в Тамбовской области. Они пройдут в рамках всероссийской экологической акции «Вода России». Как сообщает обладминистрация, от мусора предполагается очистить более 70 километров береговых полос. В порядок приведут территорию около рек Цна, Савала, Осиновка, Ворона, Битюг, прудов Соломенный, Чичеринский, Березовый и других.

Субботники проведут с апреля по сентябрь во всех районах Тамбовщины. В них примут участие специалисты управления по охране окружающей среды и природопользованию области, Цнинской шлюзованной системы, волонтеры, студенты и школьники, неравнодушные жители региона. Всего к участию в уборке планируется привлечь около шести тысяч тамбовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU