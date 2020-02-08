2020-02-08T17:53:23+03:00
Спорт

На «Лыжню России» встали 7 тысяч тамбовчан

Спортивный праздник прошел в парке «Дружба»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове прошел массовый спортивный праздникВ Тамбове прошел массовый спортивный праздникФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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8 февраля на лыжном стадионе в парке «Дружба» прошла «Лыжня России – 2020». Участниками «Лыжни России» в этом году стали 7 тысяч тамбовчан и гостей города. В церемонии торжественного открытия приняли участие почетные гости праздника - двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, Заслуженный мастер спорта по хоккею Сергей Макаров и двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный победитель чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта России по биатлону Анна Богалий. Обращаясь к участникам и гостям праздника, глава города Тамбова Наталия Макаревич пожелала всем хорошего настроения, здоровья и побед.

- В Тамбове соревнования «Лыжня России» проводятся в шестнадцатый раз, - сообщили в администрации города Тамбова. - Медали и дипломы Министерства спорта РФ были разыграны на дистанциях 1,5 км, 3 км и 5 км. Также на дистанцию 1,5 км вышли участники VIP гонки.

В этот же день на стадионе организовали крупный спортивный праздник – «День зимних видов спорта», посвященный XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи. Тамбовчане смогли узнать и испытать на себе, что представляют такие национальные виды спорта как русмяч, рюхи, борьба завороток и стенка на стенку. Самым веселым оказалось состязание по метанию валенка. На мероприятии организовали развлечения для детей, подростков, молодежи: саночный конкурс, лыжная гонка «Парная связка», различные конкурсы с призами и подарками.

Участие в лыжной гонке приняли 7 тысяч человек Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Участие в лыжной гонке приняли 7 тысяч человекФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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