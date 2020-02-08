В музее Мичуринска откроется новая экспозиция, посвященная Владимиру Зельдину
9 февраля в 11 часов в Литературно-музыкальном музее города Мичуринска состоится открытие экспозиции, приуроченной к 105-му дню рождения народного артиста СССР, знаменитого уроженца наукограда Владимира Михайловича Зельдина.
- Выставка удивит подлинными личными вещами великого актера, позволяющими заглянуть в таинственный мир творчества и жизни нашего земляка, - сообщает администрация города Мичуринска.
Коллекционное наполнение постоянной выставки, посвященной Владимиру Михайловичу, обновлено большим количеством редких предметов, среди которых костюмы, значки, статуэтки, фотографии, афиши и книги. Познакомиться с каждым из этих экспонатов лично, а также соприкоснуться с интересными фактами из биографии прославленного артиста, можно уже в это воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU