В музее Мичуринска откроется новая экспозиция, посвященная Владимиру Зельдину

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:04:15+03:00

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9 февраля в 11 часов в Литературно-музыкальном музее города Мичуринска состоится открытие экспозиции, приуроченной к 105-му дню рождения народного артиста СССР, знаменитого уроженца наукограда Владимира Михайловича Зельдина.

- Выставка удивит подлинными личными вещами великого актера, позволяющими заглянуть в таинственный мир творчества и жизни нашего земляка, - сообщает администрация города Мичуринска.

Коллекционное наполнение постоянной выставки, посвященной Владимиру Михайловичу, обновлено большим количеством редких предметов, среди которых костюмы, значки, статуэтки, фотографии, афиши и книги. Познакомиться с каждым из этих экспонатов лично, а также соприкоснуться с интересными фактами из биографии прославленного артиста, можно уже в это воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU