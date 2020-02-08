Тамбовщина оказалась в лидерах по подорожанию медицинских масок

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:37:31+03:00

Изменить размер текста: A A

ФАС России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявили в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%).

Анализ данных, полученных ФАС России от аптечных организаций, показал, что рост розничных цен на медицинские маски, в основном, обусловлен ростом закупочных цен.

- В 24 субъектах Российской Федерации нам удалось выявить факты повышения розничных цен, которые не были связаны с ростом цен в оптовом звене, - комментирует статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. – По каждому из этих случаев нами будут проведены контрольные мероприятия.

Кроме того, антимонопольное ведомство выявило факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию. Следует отметить, что не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски.

- Антимонопольное ведомство продолжает пристально следить за ситуацией вокруг роста цен на медицинские маски, - продолжает Андрей Цариковский. - В частности, мы поручили всем своим территориальным управлениям организовать непрерывный контроль за стоимостью этого вида продукции, включая проведение контрольных мероприятий при выявлении признаков необоснованного повышения розничных цен. В случае, если нами будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, к нарушителям будут приняты все меры антимонопольного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU