Игрок ФК «Тамбов» будет выступать за сборную России U-20
Хетаг Хосонов примет участие в Олимп Кубке ФНЛ
Олимп Кубок ФНЛ стартует 14 февраля
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Полузащитника футбольного клуба «Тамбов» Хетага Хосонова вызвали в сборную России U-20. Команда Олега Левина проведет учебно-тренировочный сбор на Кипре и примет участие в стартующем 14-го февраля Олимп Кубке ФНЛ.
- В групповом этапе национальная сборная сыграет с «Енисеем» (14-го февраля), «Ротором» (17-го февраля) и «КАМАЗом» (20-го февраля), - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».
ИСТОЧНИК KP.RU