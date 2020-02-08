Игрок ФК «Тамбов» будет выступать за сборную России U-20

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:32:37+03:00

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Полузащитника футбольного клуба «Тамбов» Хетага Хосонова вызвали в сборную России U-20. Команда Олега Левина проведет учебно-тренировочный сбор на Кипре и примет участие в стартующем 14-го февраля Олимп Кубке ФНЛ.

- В групповом этапе национальная сборная сыграет с «Енисеем» (14-го февраля), «Ротором» (17-го февраля) и «КАМАЗом» (20-го февраля), - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU