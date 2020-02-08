2020-02-08T14:57:40+03:00
Общество

В Тамбове начали искать подрядчика, который отремонтирует «детский городок» на ул. Набережной: за работу предлагают больше 24 млн рублей

В сквере установят деревянные детские городки, скульптуры и топиарии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вместо деревянного дракона в сквере установят вот такого Змея ГорынычаВместо деревянного дракона в сквере установят вот такого Змея Горыныча
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Администрация Тамбова объявила электронный аукцион, на котором выберут подрядчика для ремонта сквера на ул. Набережная 32/2. Начальная цена тендера – 24,3 млн рублей.

- Проектом предусматривается расстановка малых архитектурных форм (скамьи, урны и осветительное оборудование, для освещения территории в темное время суток), - говорится в проектной документации к закупке. - Объекты детской площадки выполнены в современном стиле из природных материалов древесины светлых оттенков с натуральной пропиткой. Скульптуры сказочных персонажей и животных также должны быть выполнены из древесины (композиция «Колобок и компания», Змей Горыныч», композиция «Бабки Ёжки»). Проектом предусматривается установка шестнадцати скамеек, из них три скамейки ориентированы на детей и имеют декор в виде животных (скамейка «Мыши»).Появятся в сквере топиарные скульптуры «Львы», «Олень» и «Гном».

Топиария "Гном"

Топиария "Гном"

На территории сквера планируют разметить три игровых площадки для детей разного возраста. Так, на набережной появится центральная общая площадка с игровой зоной в виде замка-крепости, который включает различное оборудование для игр. На второй площадке расположат элементы для подвижных игр, она ориентирована на детей разных возрастов и включает в себя игровой «Домик паука» с горкой для детей от 4-х лет, а также лазалки, качели, горки для детей постарше - 6-12 лет. Третья площадка предназначена для менее подвижных игр и включает в себя объекты для детей младшего возраста: игровой домик «Лесной магазин» (может использоваться для игр с детьми до года), песочница для детей 1-6 лет, для детей постарше (от 8 лет) предусмотрен игровой домик «Музыкальный театр».

На набережной появятся три детских площадки

На набережной появятся три детских площадки

По условиям контракта реконструкция сквера на ул. Набережной должна завершиться к 1 октября 2020 года.

Скамейка с мышками

Скамейка с мышками

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тамбове начали искать подрядчика, который отремонтирует «детский городок» на ул. Набережной: за работу предлагают больше 24 млн рублей
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