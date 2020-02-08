Тамбовчанка обворовала соседку, пока та была на работе

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:05:07+03:00

47-летняя женщина погрузила все, что она сочла ценным, на тачку и увезла к себе домой

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Уметские полицейские раскрыли кражу, совершенную в конце января. 25 января в селе Масловка на улице Паниченской оказались взломаны дверные запоры дома. Хозяйка в это время находилась на работе в соседнем селе. Оперативники опросили местных жителей и установили личность подозреваемой. Ей оказалась 47-летняя женщина, проживающая в том же селе. Воспользовавшись отсутствием собственницы жилья, она проникла в дом, похитила газовый баллон, печную плиту и топливный автонасос, погрузила все это на тачку и увезла к себе. Женщину доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Часть похищенного возвратили владелице.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Максимальным наказанием за такое преступление может быть лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU