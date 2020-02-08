2020-02-08T13:57:04+03:00
Звезды

Тамбовчан зовут на «Золовкины посиделки» в усадьбу Асеевых

Званый обед состоится в Рассказово 29 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 февраля в 15 часов усадьба В.Т.Асеева в городе Рассказово приглашает тамбовчан на званый обед «Золовкины посиделки», где каждый сможет проникнуться атмосферой дворянской трапезы и совершить кулинарное путешествие в прошлое. В этот день гостей ждет ретроэкскурсия с хозяйкой дома Анисьей Памфиловной, женой фабриканта Василия Тихоновича Асеева. Гостям предложат праздничный обед у камина с традиционными масленичными угощениями, ароматным чаем и вкусными блинами. Меню званого обеда подготовлено в соответствии с рецептами дореволюционного издания книги Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» (1901 г.), где отдельно прописан реестр блюд для масленицы.

- Музыкальным сюрпризом для дорогих гостей станет выступление фольклорного коллектива, - сообщают организаторы мероприятия. - Также можно поучаствовать в праздничных развлечениях и гаданиях, заботливо подготовленных хозяйкой дома для своих друзей. Посещение званого обеда позволит совершить настоящее кулинарное путешествие в прошлое и оставит самые яркие впечатления от пребывания в старинной усадьбе начала XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «Лыжню России» встали 7 тысяч тамбовчан
В музее Мичуринска откроется новая экспозиция, посвященная Владимиру Зельдину
Тамбовщина оказалась в лидерах по подорожанию медицинских масок
Игрок ФК «Тамбов» будет выступать за сборную России U-20
В Тамбове начали искать подрядчика, который отремонтирует «детский городок» на ул. Набережной: за работу предлагают больше 24 млн рублей
Тамбовчанка обворовала соседку, пока та была на работе
Тамбовчан зовут на «Золовкины посиделки» в усадьбу Асеевых
В Тамбове решили сохранить дом на ул. Базарной, 110: ранее его «приговорили» к сносу
На рок-фестивале «Чернозем-2020» в Тамбове выступит «Операция пластилин»
В Тамбове пьяный подросток устроил гонки с полицией
В больнице Кирсанова, после жалобы пациента в УФАС, в четыре раза снизили стоимость снимка зуба
В Моршанске хозяин дома напал на своего гостя с ножом
На пожаре в Сосновском районе спасли женщину
В Тамбовской области полицейские нашли пять тайников с наркотиками
Профильное авиационное направление открылось в тамбовском кадетском корпусе
На тамбовчанку набросился грабитель и отобрал сумку
Тамбовчанин развратил возле кладбища студентку колледжа, которая возвращалась домой после учебы
В Тамбовской области внук-мошенник получил страховку от имени без вести пропавшей бабушки
Моршанский летчик-космонавт вернулся на Землю
Под Тамбовом водителя вынесло с трассы прямо в столб
В Тамбовскую городскую Думу внесли проект о передаче стадиона «Спартак» в областную собственность
Тамбовские энергетики заплатили штраф в 600 тысяч рублей
Тамбовская пенсионерка заявила в полицию на 24-летнего парня, который занял у нее денег и не вернул
В Тамбовской психиатрической больнице новый главврач
В Тамбове началось голосование по проекту «Народная инициатива»
В Мичуринске женщина обманом заполучила материнский капитал и купила себе земельный участок
Тамбовского бомжа будут судить за убийство знакомого, у которого он жил вместе с женой
Менеджер тамбовского банка, похитившая со счета клиента почти полмиллиона рублей, выслушала приговор
Экс-сотрудника МЧС Тамбовской области осудили за взятку