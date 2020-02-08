Тамбовчан зовут на «Золовкины посиделки» в усадьбу Асеевых

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:57:04+03:00

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29 февраля в 15 часов усадьба В.Т.Асеева в городе Рассказово приглашает тамбовчан на званый обед «Золовкины посиделки», где каждый сможет проникнуться атмосферой дворянской трапезы и совершить кулинарное путешествие в прошлое. В этот день гостей ждет ретроэкскурсия с хозяйкой дома Анисьей Памфиловной, женой фабриканта Василия Тихоновича Асеева. Гостям предложат праздничный обед у камина с традиционными масленичными угощениями, ароматным чаем и вкусными блинами. Меню званого обеда подготовлено в соответствии с рецептами дореволюционного издания книги Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» (1901 г.), где отдельно прописан реестр блюд для масленицы.

- Музыкальным сюрпризом для дорогих гостей станет выступление фольклорного коллектива, - сообщают организаторы мероприятия. - Также можно поучаствовать в праздничных развлечениях и гаданиях, заботливо подготовленных хозяйкой дома для своих друзей. Посещение званого обеда позволит совершить настоящее кулинарное путешествие в прошлое и оставит самые яркие впечатления от пребывания в старинной усадьбе начала XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU