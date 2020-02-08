2020-02-08T16:27:24+03:00
Общество

В Тамбове решили сохранить дом на ул. Базарной, 110: ранее его «приговорили» к сносу

Отремонтировать разваливающееся строение обязали жильцов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дом на ул. Базарной, 110Дом на ул. Базарной, 110
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Дом на ул. Базарной, 110, расположенный за зданием Пенсионного фонда, решили не сносить. Год назад здание, которое, по мнению местных краеведов необходимо внести в реестр выявленных объектов культурного наследия, признали аварийным и подлежащим демонтажу. Обитатели дома жаловались на ужасные условия проживания: в квартирах «завелась» плесень, разрушалась кирпичная кладка строения. Сейчас здание решили все-таки сохранить. Как следует из постановления городской администрации от 7 февраля этого года, пункт, касающийся дома №110 на ул. Базарной, следует читать вместо «аварийным и подлежащим сносу» - «аварийным и подлежащим реконструкции». Ремонт дома, согласно документу, следует провести самим жильцам.

- Собственники помещений жилого дома №110 по ул. Базарной должны произвести реконструкцию дома до 31.12.2022 за счет собственных средств, - говорится в постановлении мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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