На пожаре в Сосновском районе спасли женщину

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:33:10+03:00

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Пожар, в котором едва не погибла жительница пятиквартирного дома, расположенного в селе 2-е Левые Ламки Сосновского района по улице Почтовой, произошел в четверг, шестого февраля. По предварительной версии в здании произошло замыкание проводки. Сначала загорелся фронтон дома, а вскоре огонь перекинулся на крышу. Первым пожар увидел сосед и вызвал пожарных.

- Когда дежурный караул прибыл к месту тушения, огнем уже был объят чердак и терраса, вокруг все было в дыму. Один из жильцов пытался потушить снегом, - рассказывает начальник ПЧ-16 по охране с.2-е Левые Ламки Сосновского района Александр Савинкин.

Когда пожарные стали опрашивать, кто еще может находиться в доме, бросавший снег в огонь мужчина опомнился и рассказал, что внутри осталась его супруга. К этому времени помещение наполнилось густым едким дымом. Все пути эвакуации оказались заблокированы. Спасатели приняли решение разбить стекло проникнуть в квартиру через окно. На поиски женщины, оказавшейся заложницей в задымленной квартире, ушло несколько минут. Наконец, пенсионерку обнаружили в углу самой дальней комнаты. Надышавшись едкими продуктами горения, хозяйка квартиры находилась в полуобморочном состоянии. Спасенную вынесли на свежий воздух и оказали первую помощь. К счастью, через некоторое время женщина пришла в себя и от госпитализации отказалась.

Фото ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр»

ИСТОЧНИК KP.RU