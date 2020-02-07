В Тамбове пьяный подросток устроил гонки с полицией

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:06:10+03:00

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В Тамбове прокуратура не согласилась с постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних о прекращении административного производства в отношении молодого парня. Дело в том, что в 2019 году, когда тамбовчанину еще не было 18 лет, он попался полицейским пьяным за рулем. К тому же, отказался проходить медицинское освидетельствование.

Установлено, что несовершеннолетний управлял легковушкой «ВАЗ 2114» с неисправными осветительными приборами. В связи с этим сотрудник ГИБДД подал сигнал об остановке автомобиля. Однако парень проигнорировал требование полицейского и продолжил движение. Тогда автоинспекторы погнались за ним на патрульной машине. Остановившись, водитель попытался убежать, но был задержан. При его опросе у парня установили внешние признаки опьянения.

Однако Комиссия по делам несовершеннолетних освободила подростка от ответственности. При этом у прокуратуры имелись все доказательства его вины.

- В протесте, направленном в суд, прокуратура просила отменить постановление Комиссии и направить дело на новое рассмотрение в орган, правомочный рассматривать дело, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Удовлетворив протест прокуратуры, суд отменил постановление комиссии и направил административное дело на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU