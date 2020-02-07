В больнице Кирсанова, после жалобы пациента в УФАС, в четыре раза снизили стоимость снимка зуба

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:34:32+03:00

Раньше за услугу брали 435 рублей, а когда выяснилось, что цена установлена некорректно, ее уменьшили до 106 рублей

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Житель Кирсановского района пожаловался в УФАС по Тамбовской области на непомерно большую, по его мнению, стоимость снимка зуба, который делают в рентгеновском кабинете местной райбольницы. Цена услуги составляла 435 рублей. По заявлению недовольного пациента в региональном УФАС провели проверку и выяснили, что нарушения антимонопольного законодательства в этом случае не усматривается – Кирсановская районная больница является не единственным лечебным учреждением, где оказывают стоматологические услуги, а значит монополистом не является. Тем не менее, УФАС обратилось в управление здравоохранения Тамбовской области, где провели проверку обоснованности претензий, изложенных в жалобе.

- По результатам этой проверки выявлены некорректные расчеты стоимости снимка, - сообщают в УФАС по Тамбовской области. - ТОГБУЗ «Кирсановская районная больница» внесло изменения в прейскурант цен на указанную услугу, которая теперь составляет 106 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU