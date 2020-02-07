2020-02-07T16:03:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области полицейские нашли пять тайников с наркотиками

Их сделали жители Тамбова и Рассказово
Ксения АЛЕШИНА
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При проведении оперативных мероприятий на улице Пролетарской в Тамбове полицейские обнаружили два тайника с синтетическим наркотиком «метилэфедрон» весом 0,7 и 0,8 грамма. Позже выяснилось, что их сделал 31-летний житель областного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Еще три тайника с различными наркотиками – ЛСД и гашиш, стражи порядка нашли в Мичуринске в районе улиц основной Питомник и Киевской. 25-летний закладчик, проживающий в городе Рассказово, также был задержан.

- Изъятые наркотики были направлены на экспертизу. В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовных дел и дальнейшем привлечении к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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