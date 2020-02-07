На тамбовчанку набросился грабитель и отобрал сумку

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:07:49+03:00

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Днем 6 января, находясь на маршруте патрулирования в городе Тамбове, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что на перекрестке улиц Куйбышева и Базарной неизвестный мужчина открыто похитил сумку у 54-летней местной жительницы и скрылся с места преступления. В сумке находились денежные средства и продукты. Получив приметы грабителя на ул. Студенцкая набережная патрульный экипаж задержал подозреваемого в преступлении, которого позже опознала хозяйка вещей.

- Задержанного, ранее не судимого 24-летнего жителя Тамбовского района, сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU