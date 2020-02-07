Профильное авиационное направление открылось в тамбовском кадетском корпусе

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:23:25+03:00

Отобранные в пилотную группу ребята отлично разбираются в математике и физике

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В многопрофильном кадетском корпусе имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина открыли профильное авиационное направление, которое полностью соответствует комплексной программе подготовки Московского авиационного института.

На дополнительных занятиях три раза в неделю ребятам предстоит трудиться над проектными и исследовательскими работами, изучать инженерные дисциплины, в том числе авиамоделирование и теорию конструирования самолетов.

Занятия для будущих летчиков проводят квалифицированные педагоги кадетского корпуса. Многие из них — уже опытные военных летчики, имеющие за своими плечами успешную летную практику.

- Желающих в будущем покорить небо достаточно. Сейчас в пилотную группу отобрано 19 человек. Это кадеты с отличным знанием математики и физики, и к тому же неисправимые романтики, - сообщили в региональном управлении образования и науки.

Группа была создана в рамках соглашения о сотрудничестве между Московским авиационным институтом и кадетским корпусом. Она подразумевает проведение совместной профориентационной, учебно-педагогической, научно-исследовательской деятельности, а также довузовского обучения кадет, их адаптацию к вузовским формам и методам обучения.

Кроме того, преподаватели московского вуза дистанционно проводят занятия для учеников авиационного класса по физике, математике и информатике.

Фото: региональное управление образования и науки

ИСТОЧНИК KP.RU