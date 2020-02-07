2020-02-07T13:17:55+03:00
Происшествия

Тамбовчанин развратил возле кладбища студентку колледжа, которая возвращалась домой после учебы

Мужчина, угрожая 16-летней девушке ножом, завел ее в заросли
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы несовершеннолетней.

Вечером, 3 февраля этого года, 16-летняя девушка возвращалась домой после занятий в колледже. Проходя мимо кладбища, на нее напал мужчина с ножом в руках. Угрожая, он заставил студентку проследовать за ним, и завел ее в заросли деревьев. Там мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. По данному факту следователи возбудили уголовное дело согласно п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Раскрыть преступление удалось благодаря грамотной работе экспертов из УМВД и следователей. Уже во время первоначальных следственных действий удалось найти улики, позволившие установить личность злоумышленника.

Как оказалось, задержанный мужчина ранее 8 лет провел в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления и находился под административным надзором.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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