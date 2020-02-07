В Тамбовской области внук-мошенник получил страховку от имени без вести пропавшей бабушки

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:27:16+03:00

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В Моршанске 30-летний местный житель обманул страховую компанию. Полицейские установили, что в декабре 2018 года мужчина получил страховую выплату в размере 160 тысяч рублей за сгоревший дом своей бабушки.

При этом сама пенсионерка на тот момент числилась без вести пропавшей. Но это не остановило внука и он оформлял все документы на получение страховки от ее имени.

- В настоящее время гражданин вину свою признал. В отношении него возбуждено уголовное дело п. ч.1 ст.159 прим.5 УК РФ. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU