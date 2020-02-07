В Тамбовской области внук-мошенник получил страховку от имени без вести пропавшей бабушки
В Моршанске 30-летний местный житель обманул страховую компанию. Полицейские установили, что в декабре 2018 года мужчина получил страховую выплату в размере 160 тысяч рублей за сгоревший дом своей бабушки.
При этом сама пенсионерка на тот момент числилась без вести пропавшей. Но это не остановило внука и он оформлял все документы на получение страховки от ее имени.
- В настоящее время гражданин вину свою признал. В отношении него возбуждено уголовное дело п. ч.1 ст.159 прим.5 УК РФ. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU