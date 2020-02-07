2020-02-07T11:53:53+03:00
Общество

Моршанский летчик-космонавт вернулся на Землю

Александр Скворцов принимал участие в длительной экспедиции
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске будущий герой РФ провел все детство и юностьВ Моршанске будущий герой РФ провел все детство и юность
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Корабль «Союз МС-13» с моршанским летчиком-космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами - американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано, вернулся на Землю. Все операции по посадке и спуску прошли без каких-либо нарушений. Экипаж корабля находился в составе Международной космической станции с 21 июля прошлого года.

- В период полета космонавт Роскосмоса Александр Скворцов вместе с другим космонавтом Алексеем Овчининым выполнили работы с антропоморфным роботом Skybot F-850, причалившим 27 августа 2019 года на корабле «Союз МС-14». Для этого Александр Александрович, используя систему ручного управления, осуществил перестыковку своего корабля со служебного модуля «Звезда» к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Экипаж в ходе полета также выполнил работу с несколькими российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживал бортовые системы станции, проводил бортовые фото-, видеосъемки, - сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Александр Скворцов жил в Моршанске все детство и юность. Его отец-военный, переводом был направлен для прохождения службы в Моршанск и более 10 лет прослужил здесь. Александр учился в школе №2, жил в 3-м городке, а затем пошел по стопам родителя и стал летчиком.

В 1987 году Александр Скворцов закончил Ставропольское высшее военно-авиационное училище и получил назначение в 7-й истребительный авиационный корпус ПВО в Тульской области. После окончания Академии Скворцов приказом Минобороны РФ в 1997 году был зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

На счету Скворцова два полета в космос: 2 апреля 2010 года и 26 марта 2014 года. В 2011 году его удостоили званий «Герой Российской Федерации» и «Летчик-космонавт Российской Федерации».

фото КЦ "Южный"

ИСТОЧНИК KP.RU

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