2020-02-07T11:21:59+03:00
Происшествия

Под Тамбовом водителя вынесло с трассы прямо в столб

Пострадали автомобилист и 22-летняя пассажирка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С заснеженной трассы автомобиль улетел прямо в опору ЛЭПС заснеженной трассы автомобиль улетел прямо в опору ЛЭПФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали два человека, произошла 7 февраля в 1 час 20 минут н 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории поселка Новая Ляда Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 22-летнего водителя на автомобиле «Lada Kalina» занесло на трассе и его машина врезалась в столб.

- В результате аварии водитель и его пассажирка,22-летняя девушка, получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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