Под Тамбовом водителя вынесло с трассы прямо в столб
Авария, в которой пострадали два человека, произошла 7 февраля в 1 час 20 минут н 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории поселка Новая Ляда Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 22-летнего водителя на автомобиле «Lada Kalina» занесло на трассе и его машина врезалась в столб.
- В результате аварии водитель и его пассажирка,22-летняя девушка, получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU