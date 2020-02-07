В Тамбовскую городскую Думу внесли проект о передаче стадиона «Спартак» в областную собственность

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:02:55+03:00

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На рассмотрение депутатов Тамбовской городской Думы внесли проект о согласовании передачи муниципального учреждения стадиона «Спартак» вместе со всем имуществом из городской собственности в государственную собственность Тамбовской области. Документ подготовили в мэрии Тамбова. Как следует из приложения к проекту, если документ будет утвержден, в собственность области перейдут здания и сооружения, расположенные на стадионе, а также земельный участок площадью 34248 кв.м., кадастровая стоимость которого составляет почти 157 млн рублей. В целом же имущество муниципального учреждения оценено в более, чем 200 миллионов рублей. Все это планируют передать в собственность региона безвозмездно.

Ранее заявлялось, что передача «Спартака» на баланс области ускорит начало реконструкции стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU