В Тамбовской психиатрической больнице новый главврач

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:41:35+03:00

Вместо Андрея Гажи руководить лечебным учреждением будет Светлана Краснянская, которая проработала здесь больше 20 лет

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6 февраля стало известно о смене руководства Тамбовской психиатрической больницы. Вместо Андрея Гажи, который руководил лечебным учреждением с 1997 года, должность главврача заняла Светлана Краснянская. Она проработала в этой же больнице больше 20 лет.

Известно, что в 1998 году Светлана Краснянская окончила Санкт–Петербургскую государственную медицинскую академию. В период с 1998 по 1999 год проходила интернатуру на базе ТМО «Психиатрия-наркология». В 2006 году ее назначили на должность заведующей общепсихиатрическим отделением № 2.

- В 2015 году Светлана Краснянская стала заместителем главного врача ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» по медицинской части, - сообщает региональное управление здравоохранения. - С 2018 года она является главным внештатным специалистом-экспертом по психиатрии управления здравоохранения Тамбовской области.

Нового руководителя представила начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина.

ИСТОЧНИК KP.RU