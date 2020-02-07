Тамбовские энергетики заплатили штраф в 600 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:42:10+03:00

«МРСК Центра» нарушила обязательства перед газовиками не подключила их в срок к электрическим сетям

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ПАО «МРСК Центра» привлекли к административной ответственности за нарушение условий договора о технологическом присоединении к электрическим сетям, который компания заключила 30 мая 2018 года с АО «Газпром газораспределение Тамбов».

Согласно условиям контракта, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не должен был превышать 6 месяцев со дня его заключения. Но к 30 ноября 2018 года договор выполнен так и не был.

По закону нарушение монополистом установленного порядка подключения к электросетям грозит юрлицу штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение он составляет от 600 тысяч до 1 млн рублей.

- Поскольку общество ранее уже совершало аналогичные административные правонарушения, на ПАО «МРСК Центра» постановлением от 2 декабря 2019 года наложили административный штраф в размере 600 000 рублей, - сообщает УФАС по Тамбовской области. - 4 февраля 2020 года ПАО «МРСК Центра» сообщило о перечислении этой суммы в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU