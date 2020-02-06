Тамбовская пенсионерка заявила в полицию на 24-летнего парня, который занял у нее денег и не вернул

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:04:48+03:00

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В городе Рассказово 65-летняя местная жительница заняла своему 24-летнему знакомому парню 15 тысяч рублей, но он их так и не вернул. Молодой человек клятвенно обещал отдать долг в ближайшее время. Однако обещания затянулись на долгие месяцы, и женщине пришлось обратиться в полицию.

Сотрудники полиции разыскали мошенника и задержали его. Парень признался, что потратил деньги до копейки на развлечения. Теперь ему придется вернуть долг пенсионерке из своего кошелька.

- В отношении молодого человека ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU