2020-02-06T16:48:04+03:00
Общество

В Тамбове началось голосование по проекту «Народная инициатива»

Горожанам предлагают выбрать, на что потратить 25 млн рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове дали старт проекту «Народная инициатива. В этом году на его реализацию областному центру выделили 25 миллионов рублей - это на 7 миллионов больше, чем в прошлом. В течение нескольких лет в рамках проекта благоустраиваются парки и скверы, устанавливаются детские площадки во дворах многоквартирных домов, проводятся другие работы, решение о проведении которых принимают сами горожане путем голосования.

- В этом году на заседании общественного совета принято решение вынести на голосование два направления: «Освещение дворовых территорий многоквартирных домов» и «Благоустройство общественных пространств», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Голосование проходит в общественных префектурах и советах территорий во время встреч с жителями.

Также тамбовчане могут проголосовать на официальном интернет-портале администрации города и главы города Тамбова на странице управления по связям с общественностью, пройдя по ссылке: http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=8355.

ИСТОЧНИК KP.RU

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