В Моршанске хозяин дома напал на своего гостя с ножом

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:01:55+03:00

Между мужчинами произошла ссора во время посиделок с алкоголем

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В одном из домов по улице Сакко и Ванцетти в Моршанске 45-летний местный житель чуть не убил своего гостя. Полицейские выяснили, что компания приятелей собралась здесь все вместе, чтобы выпить. Во время застолья хозяин жилища поругался с одним из собутыльников и набросился на него с ножом.

Мужчина нанес 32-летнему обидчику ножевые ранения в грудь и предплечье. Пострадавшему вызвали скорую помощь. К счастью, он остался жив.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний. В настоящее время в отношении мужчины ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU