В Моршанске хозяин дома напал на своего гостя с ножом
В одном из домов по улице Сакко и Ванцетти в Моршанске 45-летний местный житель чуть не убил своего гостя. Полицейские выяснили, что компания приятелей собралась здесь все вместе, чтобы выпить. Во время застолья хозяин жилища поругался с одним из собутыльников и набросился на него с ножом.
Мужчина нанес 32-летнему обидчику ножевые ранения в грудь и предплечье. Пострадавшему вызвали скорую помощь. К счастью, он остался жив.
- Злоумышленника доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний. В настоящее время в отношении мужчины ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU