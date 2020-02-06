В Мичуринске женщина обманом заполучила материнский капитал и купила себе земельный участок
Мичуринские полицейские выявили факт мошенничества с материнским капиталом. Они установили, что в ноябре прошлого года 48-летняя жительница наукограда предоставила в МФЦ фиктивные документы о рождении второго ребенка. Впоследствии женщина получила положенный ей сертификат на 453 026 тысяч рублей. Затем она обналичила его и купила земельный участок.
Сотрудники полиции также выяснили, что фиктивные документы о рождении второго ребенка женщина купила в Читинской области.
- Женщину доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Полицейским еще предстоит многое выяснить в этом непростом мошенничестве. Наказание за подобные деяния предусматриваются ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU