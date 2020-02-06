2020-02-06T16:04:47+03:00
Происшествия

В Мичуринске женщина обманом заполучила материнский капитал и купила себе земельный участок

48-летняя жительница наукограда предоставила в МФЦ поддельные документы о рождении второго ребенка
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринские полицейские выявили факт мошенничества с материнским капиталом. Они установили, что в ноябре прошлого года 48-летняя жительница наукограда предоставила в МФЦ фиктивные документы о рождении второго ребенка. Впоследствии женщина получила положенный ей сертификат на 453 026 тысяч рублей. Затем она обналичила его и купила земельный участок.

Сотрудники полиции также выяснили, что фиктивные документы о рождении второго ребенка женщина купила в Читинской области.

- Женщину доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Полицейским еще предстоит многое выяснить в этом непростом мошенничестве. Наказание за подобные деяния предусматриваются ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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