Тамбовского бомжа будут судить за убийство знакомого, у которого он жил вместе с женой
В городе Уварово следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 47-летнего местного жителя. В совершении преступления обвиняется 49-летний знакомый погибшего.
По версии следствия, обвиняемый и его супруга, не имеющие постоянного места жительства, временно проживали в доме потерпевшего. Вечером, 6 декабря прошлого года, между хозяином жилища и его квартирантами произошла ссора.
Во время распития алкоголя, мужчина стал требовать, чтобы супруги покинули дом. В ответ на это обвиняемый задушил веревкой давшего ему приют знакомого. Затем он и его супруга скрылись с места убийства. Тело погибшего нашла соседка и обратилась в правоохранительные органы.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU