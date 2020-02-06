Тамбовского бомжа будут судить за убийство знакомого, у которого он жил вместе с женой

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:19:12+03:00

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В городе Уварово следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 47-летнего местного жителя. В совершении преступления обвиняется 49-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, обвиняемый и его супруга, не имеющие постоянного места жительства, временно проживали в доме потерпевшего. Вечером, 6 декабря прошлого года, между хозяином жилища и его квартирантами произошла ссора.

Во время распития алкоголя, мужчина стал требовать, чтобы супруги покинули дом. В ответ на это обвиняемый задушил веревкой давшего ему приют знакомого. Затем он и его супруга скрылись с места убийства. Тело погибшего нашла соседка и обратилась в правоохранительные органы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU