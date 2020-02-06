Менеджер тамбовского банка, похитившая со счета клиента почти полмиллиона рублей, выслушала приговор
В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней сотрудницы банка. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Растрата вверенного имущества в крупном размере, с использованием служебного положения».
Установлено, что осужденная работала в дополнительном офисе банка старшим менеджером по обслуживанию. Имея доступ к деньгам на счетах клиентов, она похитила с одного из них 469 тысяч рублей.
С апреля по июнь прошлого года сотрудница банка переводила деньги клиента себе или своему мужу. Сам же супруг ничего не знал о махинациях жены. Как только деньги поступали на его счет, девушка не ставя его в известность, переводила их на свой счет.
- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, взыскав с нее в пользу банка всю сумму причиненного ему ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU