Менеджер тамбовского банка, похитившая со счета клиента почти полмиллиона рублей, выслушала приговор

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:33:38+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней сотрудницы банка. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Растрата вверенного имущества в крупном размере, с использованием служебного положения».

Установлено, что осужденная работала в дополнительном офисе банка старшим менеджером по обслуживанию. Имея доступ к деньгам на счетах клиентов, она похитила с одного из них 469 тысяч рублей.

С апреля по июнь прошлого года сотрудница банка переводила деньги клиента себе или своему мужу. Сам же супруг ничего не знал о махинациях жены. Как только деньги поступали на его счет, девушка не ставя его в известность, переводила их на свой счет.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, взыскав с нее в пользу банка всю сумму причиненного ему ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU