2020-02-06T14:21:22+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника МЧС Тамбовской области осудили за взятку

За вознаграждение мужчина поставлял клиентов фирме, которая занималась установкой пожарного оборудования
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор теперь уже бывшему начальнику одного из территориальных отделов регионального ГУ МЧС России. Мужчину признали виновным в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2018 года МЧСовец, встретившись с генеральным директором фирмы, которая занималась установкой и обслуживанием противопожарных систем, предложил за денежное вознаграждение в размере 10-15 % от дохода фирмы «поставлять» ей клиентов – предпринимателей и организации, которым необходимо было установить пожарное оборудование. Таким образом фирма увеличила бы свой доход, а сотрудник МЧС получал за это плату.

Установлено, что с мая по июль 2018 года он незаконно получил от генерального директора фирмы 50 тысяч рублей. 9 июля этого же года после передачи очередного денежного вознаграждения МЧС-овца задержали сотрудники регионального УФСБ России.

- Приговором суда фигуранту назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки - 500 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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