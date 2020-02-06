Марш-бросок камышинских десантников пройдет через Тамбовскую область

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:58:17+03:00

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Военнослужащие Камышинского десантно-штурмового соединения ВДВ совершат марш-бросок, который пройдет через Тамбвоскую область.

Десантникам предстоит преодолеть около 1 300 км по маршруту: Волгоград – Балашов – Рассказово – Тамбов – Мичуринск – Первомайский – Новомосковск и городам воинской Славы – Серпухов и Наро-Фоминск.

Комбинированный марш-бросок (на лыжах или пешком, в зависимости от того, есть ли в том или ином регионе снег) стартовал в Камышине 1 февраля. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

- Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества. Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы – Наро-Фоминске., - говорится на сайте Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU