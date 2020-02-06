Моршанцам устроили экскурсию по городу на автобусе

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:06:02+03:00

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В Моршанске для местных жителей провели туристическую экскурсию на автобусе. Им рассказали о самых главных достопримечательностях исторической части города: Никольской церкви, «Красной» аптеке, Базарной площади и доме купца Платицына.

- Пассажиры рейсового автобуса № 1 с интересом слушали исторические справки о каждом объекте. Даже водитель, Евгений Михайлович, человек с большим опытом и знающий маршрут досконально, был приятно удивлен купеческими историями, о которых не знал, - сообщили в пресс-службе администрации города Моршанска.

Экскурсионная поездка на автобусе обошлась горожанам бесплатно. Они лишь оплатили проезд. По словам организаторов, такие экскурсии продолжатся и в дальнейшем. Горожанам планируют рассказывать не только о зданиях, но и о самих купцах, их семьях и легендах.

Фото: А. Лялина

ИСТОЧНИК KP.RU