Тамбовчанин украл из магазина алкоголь и хранил его в ворованном холодильнике

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:13:15+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли сразу две кражи, совершенные 38-летним жителей областного центра. Мужчина украл алкоголь с прилавка магазина, расположенного на улице Мичуринской. Спиртное он спрятал у себя дома в холодильнике, который, к слову, тоже был ворованный.

Стражи порядка установили, что мужчина украл холодильник у соседки еще в ноябре прошлого года. Подобрав ключи от двери, воришка в отсутствие хозяйки переставил его в свою комнату.

- Возбуждено уголовное дело по признакам части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит виновному штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU