2020-02-06T10:32:11+03:00
Происшествия

Тамбовчанка за рулем иномарки въехала в «Renault Logan»: пострадала 35-летняя женщина

Авария произошла в Тамбовском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Один из автомобилей затормозил на "зебре"Один из автомобилей затормозил на "зебре"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получила травмы 35-летняя тамбовчанка, произошла 5 февраля в 7 часов 20 минут на 7 километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Peugeot 408» не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем «Renault Logan», под управлением 35-летней женщины, которая остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом.

- В результате аварии водитель автомобиля «Renault Logan» получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена во вторую клиническую больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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