2020-02-06T09:58:05+03:00
Общество

Журналист Василий Уткин о переезде ФК «Тамбов» в Нижний Новгород: «Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России»

О смене «домашнего» стадиона руководство клуба сообщило 4 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Василий УткинВасилий Уткин
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Журналист Василий Уткин прокомментировал новость о переезде ФК «Тамбов» на стадион «Нижний Новгород», где команда проведет весеннюю часть матча РПЛ, а также высказал уверенность, что в высшем дивизионе наш клуб не задержится.

- «Тамбов» оставшиеся до вылета домашние матчи проведёт не в Саранске, а в Нижнем Новгороде. А какие могут быть причины, интересно? Мне представляется борьба влияний представителей двух городов, где есть стадионы, но нет команды, за то, чтобы залучить к себе «Тамбов» и обеспечить загрузку. Это же необходимо, - рассуждает спортивный комментатор Василий Уткин. - Стадионы чемпионата мира! Президент приказал же, чтобы они работали. И вот два по очереди загружает команда, для которой оба чужие. Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России. Команду, достойную Премьер-Лиги, не могут сделать ни Нижний, ни Саранск. А ведь смысл был именно в этом. В Саранске, видимо, вообще единственной логикой заполучить чемпионат была мегастройка. Это же столица цемента! Вот и построили. И обманывают теперь не кого-то, а главу государства!

Фото sportsdaily.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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Журналист Василий Уткин о переезде ФК «Тамбов» в Нижний Новгород: «Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России»
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