Тамбовский водитель попал в снежный плен на трассе республики Татарстан
Тамбовский водитель фуры попал в беду, проезжая на большегрузе через республику Татарстан. Мужчина на своем авто застрял в снегу и самостоятельно выбраться не мог. Отчаявшийся водитель позвонил на единый номер вызова экстренных служб «112».
На место отправились инспекторы местной дорожно-постовой службы Иван Басорин и Виктор Попов. Оказалось, что дальнобойщик уже несколько часов не может сдвинуть автомобиль с места. Тягач угодил в снежную кашу и оказался в западне. Желающих помочь среди проезжавших мимо автомобилистов не оказалось.
- Водитель грузовика признался, что еще никогда в жизни так не радовался появлению сотрудников ГИБДД, - сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.- Автоинспекторы привлекли на выручку дальнобойщику спецтехнику, которая взяла обездвиженную фуру на буксир. Как только автомобиль вернулся на асфальт, водитель поблагодарил инспекторов ДПС за помощь и продолжил свой путь.
"Я никогда так не радовался появлению сотрудников ГИБДД"
Фото МВД по республике Татарстан
Татарстан.
ИСТОЧНИК KP.RU