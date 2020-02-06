Тамбовский водитель попал в снежный плен на трассе республики Татарстан

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:40:05+03:00

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Тамбовский водитель фуры попал в беду, проезжая на большегрузе через республику Татарстан. Мужчина на своем авто застрял в снегу и самостоятельно выбраться не мог. Отчаявшийся водитель позвонил на единый номер вызова экстренных служб «112».

На место отправились инспекторы местной дорожно-постовой службы Иван Басорин и Виктор Попов. Оказалось, что дальнобойщик уже несколько часов не может сдвинуть автомобиль с места. Тягач угодил в снежную кашу и оказался в западне. Желающих помочь среди проезжавших мимо автомобилистов не оказалось.

- Водитель грузовика признался, что еще никогда в жизни так не радовался появлению сотрудников ГИБДД, - сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.- Автоинспекторы привлекли на выручку дальнобойщику спецтехнику, которая взяла обездвиженную фуру на буксир. Как только автомобиль вернулся на асфальт, водитель поблагодарил инспекторов ДПС за помощь и продолжил свой путь.

"Я никогда так не радовался появлению сотрудников ГИБДД"

Фото МВД по республике Татарстан

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ИСТОЧНИК KP.RU