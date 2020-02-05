2020-02-05T18:02:24+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина украл две тонны металлоизделий с места работы

К его уже имеющейся судимости прибавится еще одна
Ксения АЛЕШИНА
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В Рассказовском районе житель поселка Маяк обокрал сельзохпердприятие, на котором работал водителем. Он пробрался в гаражи, где находилась спецтехника, и за несколько подходов вынес оттуда две тонны металлических запчастей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее он уже привлекался по аналогичной статье и был судим.

- Похищенные изделия изъяты и возвращены на предприятие. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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