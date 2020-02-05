В Тамбове добиваются приостановки работы кафе «Жар-Пицца» на ул. Интернациональной

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:18:47+03:00

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Региональное отделение ОНФ направило в администрацию Тамбовской области письмо с просьбой принять меры по приостановлению деятельности кафе на улице Интернациональной, 54 города Тамбова. Еще два года назад к общественникам обратились горожане с жалобой на то, что кафе «Жар-Пицца», открытое в их многоквартирном доме, эксплуатирует вентиляцию одного из подъездов, в результате чего 56 семей страдают от запахов приготовления пищи и санузлов. Заведение общепита, рассчитанное на 50 мест, открылось в 2002 году в помещении, которое раньше занимал магазин электротехники. Для кафе провели переустройство, но не сделали автономную вентиляцию, все запахи – от кухни и санузлов, уходили в итоге в общедомовую систему вентканалов. Это подтверждено заключением эксперта федерального бюджетного учреждения «Тамбовская лаборатория судебной экспертизы» от 27 февраля 2019 года.

Эксперты ОНФ помогли жильцам дома собрать все необходимые документы для обращения в суд. Суд подтвердил нарушения, и в июне прошлого года вынес решение о необходимости выполнения работ по полной герметизации кирпичного вентиляционного канала в строгом соответствии с требованиями строительных норм и правил, на основании детально разработанного проекта в соответствии с разрешительными документами в установленном законом порядке, специалистами соответствующей профессии и квалификации. Однако решение суда об устранении нарушений собственником кафе не было выполнено, из-за чего жители повторно обратились в ОНФ за помощью.

- На сегодняшний день со стороны представителей кафе предпринимаются попытки затягивания исполнения судебного решения, а также усматриваются действия умышленного характера по ухудшению условий проживания граждан и нарушению их права на благоприятную окружающую среду, - сообщили в пресс-службе регионального ОНФ. - В администрацию Тамбовской области активисты направили письмо с изложением всех имеющихся фактов и просьбой оказать содействие в законном решении проблемы путем принятия обеспечительных мер по приостановлению деятельности кафе до исполнения решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU