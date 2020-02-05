Девятиклассник из Мичуринска представит Тамбовщину на федеральном этапе конкурса школьных сочинений
Мичуринец Михаил Смыков из 9 класса школы №1 будет представлять Тамбовскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
С 26 по 31 января на Тамбвщине проходил региональный этап конкурса, а февраля жюри выбрало победителя и призеров. Рассказ «Крымская весна» юного мичуринца стал лучшей работой. Теперь сочинение школьника отправят в Москву.
- В рассказе «Крымская весна» речь идет о далеком для современных школьников прошлом, но прошлом, о котором невозможно забыть. Автора волнуют вопросы героического подвига участников Великой Отечественной войны, проблемы исторической памяти и преемственности поколений, все то, что не имеет «срока давности», - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Напомним, что конкурс сочинений «Без срока давности» приурочен к проведению в России Года памяти и славы.
ИСТОЧНИК KP.RU