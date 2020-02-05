2020-02-05T16:06:19+03:00
Общество

Девятиклассник из Мичуринска представит Тамбовщину на федеральном этапе конкурса школьных сочинений

Работу Михаила Смыкова признали лучшей в регионе
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринец Михаил Смыков из 9 класса школы №1 будет представлять Тамбовскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

С 26 по 31 января на Тамбвщине проходил региональный этап конкурса, а февраля жюри выбрало победителя и призеров. Рассказ «Крымская весна» юного мичуринца стал лучшей работой. Теперь сочинение школьника отправят в Москву.

- В рассказе «Крымская весна» речь идет о далеком для современных школьников прошлом, но прошлом, о котором невозможно забыть. Автора волнуют вопросы героического подвига участников Великой Отечественной войны, проблемы исторической памяти и преемственности поколений, все то, что не имеет «срока давности», - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Напомним, что конкурс сочинений «Без срока давности» приурочен к проведению в России Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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