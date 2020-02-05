В Тамбове не хватает снега для проведения «Лыжни России»

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:48:22+03:00

Чтобы соревнования состоялись, трассу на стадионе в парке «Дружба» «расстреливают» из снеговых пушек

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Областной этап XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» состоится, несмотря на теплую погоду и небольшое количество снега. Об этом заявил начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов.

- С сегодняшнего дня на лыжном стадионе в парке «Дружба» начала работать снеговая пушка: при помощи пожарных машин насыпают снег на трассу, самые проблемные участки - стартовый городок и финиш, - сказал главный по спорту на Тамбовщине.

Напомним, что «Лыжня России» пройдет 8 февраля. Известно, что на старт выйдут около 5 тысяч жителей области. Соревнования объединят как профессиональных лыжников, так и любителей.

На торжественной церемонии открытия «Лыжни России» в Тамбове будут присутствовать двукратный Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, Заслуженный мастер спорта по хоккею Сергей Макаров.

Также своим визитом тамбовчан порадует двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный победитель чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта России по биатлону Анна Богалий. Кстати, сюжет о проведении соревнований планируют показать в эфире телеканал «МатчТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU