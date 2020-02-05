2020-02-05T14:48:22+03:00
Спорт

В Тамбове не хватает снега для проведения «Лыжни России»

Чтобы соревнования состоялись, трассу на стадионе в парке «Дружба» «расстреливают» из снеговых пушек
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Михаил БелоусовМихаил БелоусовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Областной этап XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» состоится, несмотря на теплую погоду и небольшое количество снега. Об этом заявил начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов.

- С сегодняшнего дня на лыжном стадионе в парке «Дружба» начала работать снеговая пушка: при помощи пожарных машин насыпают снег на трассу, самые проблемные участки - стартовый городок и финиш, - сказал главный по спорту на Тамбовщине.

Напомним, что «Лыжня России» пройдет 8 февраля. Известно, что на старт выйдут около 5 тысяч жителей области. Соревнования объединят как профессиональных лыжников, так и любителей.

На торжественной церемонии открытия «Лыжни России» в Тамбове будут присутствовать двукратный Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, Заслуженный мастер спорта по хоккею Сергей Макаров.

Также своим визитом тамбовчан порадует двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный победитель чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта России по биатлону Анна Богалий. Кстати, сюжет о проведении соревнований планируют показать в эфире телеканал «МатчТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове добиваются приостановки работы кафе «Жар-Пицца» на ул. Интернациональной
Девятиклассник из Мичуринска представит Тамбовщину на федеральном этапе конкурса школьных сочинений
Житель Тамбовщины ответит в суде за смерть бывшего возлюбленного своей сожительницы
В Тамбове не хватает снега для проведения «Лыжни России»
Прокуратура требует лишить водительских прав тамбовчанина, употребляющего наркотики
На Тамбовщине больных ОРВИ стало больше
Тамбовчанин жестоко избил гражданскую жену и ударил ее головой о порог
В Тамбове водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
В Мичуринском районе 21-летний призывник уклонился от службы в армии
Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом
Парень с девушкой пострадали при столкновении двух иномарок в Тамбовском районе