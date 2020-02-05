Тамбовчанин пытался перебросить через забор колонии свертки с запрещенными предметами
Осужденным предназначались мобильники и наушники
Внутри свертков нашли мобильные телефоны и наушникиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В Тамбове сотрудники исправительной колонии № 1 пресекли доставку запрещенных предметов на режимную территорию. Они задержали мужчину, который пытался перебросить через забор подозрительные свертки.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, в свертках находились шесть сотовых телефонов и одна пара наушников. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU