2020-02-05T17:03:10+03:00
Общество

Тамбовчанин пытался перебросить через забор колонии свертки с запрещенными предметами

Осужденным предназначались мобильники и наушники
Ксения АЛЕШИНА
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Внутри свертков нашли мобильные телефоны и наушникиВнутри свертков нашли мобильные телефоны и наушникиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В Тамбове сотрудники исправительной колонии № 1 пресекли доставку запрещенных предметов на режимную территорию. Они задержали мужчину, который пытался перебросить через забор подозрительные свертки.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, в свертках находились шесть сотовых телефонов и одна пара наушников. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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