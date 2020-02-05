Тамбовчанин пытался перебросить через забор колонии свертки с запрещенными предметами

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:03:10+03:00

Внутри свертков нашли мобильные телефоны и наушники Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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В Тамбове сотрудники исправительной колонии № 1 пресекли доставку запрещенных предметов на режимную территорию. Они задержали мужчину, который пытался перебросить через забор подозрительные свертки.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, в свертках находились шесть сотовых телефонов и одна пара наушников. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU