Житель Тамбовщины ответит в суде за смерть бывшего возлюбленного своей сожительницы

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:21:40+03:00

Он приревновал гражданскую жену к мужчине, с котором она прожила более десяти лет

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В Уваровском районе 45-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 2 ноября прошлого года, обвиняемый вместе с гражданской супругой у себя дома принимали гостей. Во время застолья мужчина заметил, что один из гостей оказывает его женщине знаки внимания.

Тогда он сходил в другую комнату за деревянным бруском и ударил им потерпевшего по голове. Кстати, он сожительствовал более 10 лет с гражданской женой обвиняемого.

Потерпевший ушел из гостей только на следующий день. На пороге собственного дома он потерял сознание и скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU