Тамбовчанин жестоко избил гражданскую жену и ударил ее головой о порог

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:06:37+03:00

Женщина скончалась в этот же день

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В Первомайском районе суд вынес приговор 34-летнему местному жительницу, который до смерти избил 38-летнюю гражданскую жену.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый сожительствовал с погибшей в течение года. Последние несколько месяцев супруги любили вместе выпить. Мужчина и женщина нигде не работали и перебивались случайными заработками. Бывало такое, что во время застолья сожители ругались и даже дрались.

В один из таких дней, 27 сентября прошлого года, сожители поругались в очередной раз. Мужчина и женщина занимались высадкой саженцев плодовых деревьев и в перерывах между работой распивали алкоголь.

Увидев, что супруга сильно запьянела, осужденный запретил ей пить. Возмутившись, потерпевшая оскорбила супруга. Тогда мужчина сильно разозлился на нее и жестоко избил. Когда женщина упала, то он продолжил избивать ее руками и ногами.

После того, как женщина смогла встать, обвиняемый направился за ней. Он схватил сожительницу руками за шею, после чего ударил головой о порог. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в этот же день, ночью, от отека головного мозга и травматического шока.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в основном, против собственности, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU