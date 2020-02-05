2020-02-05T13:06:37+03:00
Происшествия

Тамбовчанин жестоко избил гражданскую жену и ударил ее головой о порог

Женщина скончалась в этот же день
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе суд вынес приговор 34-летнему местному жительницу, который до смерти избил 38-летнюю гражданскую жену.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый сожительствовал с погибшей в течение года. Последние несколько месяцев супруги любили вместе выпить. Мужчина и женщина нигде не работали и перебивались случайными заработками. Бывало такое, что во время застолья сожители ругались и даже дрались.

В один из таких дней, 27 сентября прошлого года, сожители поругались в очередной раз. Мужчина и женщина занимались высадкой саженцев плодовых деревьев и в перерывах между работой распивали алкоголь.

Увидев, что супруга сильно запьянела, осужденный запретил ей пить. Возмутившись, потерпевшая оскорбила супруга. Тогда мужчина сильно разозлился на нее и жестоко избил. Когда женщина упала, то он продолжил избивать ее руками и ногами.

После того, как женщина смогла встать, обвиняемый направился за ней. Он схватил сожительницу руками за шею, после чего ударил головой о порог. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в этот же день, ночью, от отека головного мозга и травматического шока.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в основном, против собственности, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове добиваются приостановки работы кафе «Жар-Пицца» на ул. Интернациональной
Девятиклассник из Мичуринска представит Тамбовщину на федеральном этапе конкурса школьных сочинений
Житель Тамбовщины ответит в суде за смерть бывшего возлюбленного своей сожительницы
В Тамбове не хватает снега для проведения «Лыжни России»
Прокуратура требует лишить водительских прав тамбовчанина, употребляющего наркотики
На Тамбовщине больных ОРВИ стало больше
Тамбовчанин жестоко избил гражданскую жену и ударил ее головой о порог
В Тамбове водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
В Мичуринском районе 21-летний призывник уклонился от службы в армии
Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом
Парень с девушкой пострадали при столкновении двух иномарок в Тамбовском районе