2020-02-05T14:16:56+03:00
Общество

Прокуратура требует лишить водительских прав тамбовчанина, употребляющего наркотики

Такой водитель может быть опасен на дороге
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Никифоровском районе прокуроры выявили наличие водительских прав у одного из местных жителей, который употребляет наркотические и психотропные вещества без назначения врача.

- Наличие у лица, страдающего наркоманией, права на управление транспортными средствами не только нарушает требования федерального законодательства, но и создает опасность жизни и здоровью иных участников дорожного движения, - уточняют в пресс-службе прокуратуры по Тамбовской области.

Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия водительских прав у водителя-наркомана. В настоящее время оно находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове добиваются приостановки работы кафе «Жар-Пицца» на ул. Интернациональной
Девятиклассник из Мичуринска представит Тамбовщину на федеральном этапе конкурса школьных сочинений
Житель Тамбовщины ответит в суде за смерть бывшего возлюбленного своей сожительницы
В Тамбове не хватает снега для проведения «Лыжни России»
Прокуратура требует лишить водительских прав тамбовчанина, употребляющего наркотики
На Тамбовщине больных ОРВИ стало больше
Тамбовчанин жестоко избил гражданскую жену и ударил ее головой о порог
В Тамбове водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
В Мичуринском районе 21-летний призывник уклонился от службы в армии
Тамбовчанка, пытавшаяся освободить сына из изолятора, предстанет перед судом
Парень с девушкой пострадали при столкновении двух иномарок в Тамбовском районе