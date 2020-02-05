Прокуратура требует лишить водительских прав тамбовчанина, употребляющего наркотики
В Никифоровском районе прокуроры выявили наличие водительских прав у одного из местных жителей, который употребляет наркотические и психотропные вещества без назначения врача.
- Наличие у лица, страдающего наркоманией, права на управление транспортными средствами не только нарушает требования федерального законодательства, но и создает опасность жизни и здоровью иных участников дорожного движения, - уточняют в пресс-службе прокуратуры по Тамбовской области.
Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия водительских прав у водителя-наркомана. В настоящее время оно находится в стадии судебного рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU