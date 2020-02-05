2020-02-05T12:03:13+03:00
Происшествия

В Мичуринском районе 21-летний призывник уклонился от службы в армии

Каких-либо уважительных причин, чтобы не отдавать долг Родине, у парня не было
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Мичуринского района установила, что 21-летний молодой человек уклонился от службы в армии. Ему дважды присылали повестки о необходимости явиться в военкомат на медосвидетельствование. Однако он парень их игнорировал.

Молодой не горел желанием провести целый год вдалеке от дома, поэтому не приходил в военкомат. При этом у призывника не было уважительных причин, чтобы не идти в армию.

- В указанных действиях призывника усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу)». В этой связи прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении уклониста уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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