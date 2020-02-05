На Тамбовщине больных ОРВИ стало больше

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:32:32+03:00

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в Тамбовской области на 33% выросло число больных ОРВИ. Если на позапрошлой неделе больных в регионе насчитывалось 4 870 человек, то в период с 27 января по 02 февраля их стало уже 6 507. Среди них 73,6% - дети.

При этом показатель заболеваемости составил 62,9% на 10 тыс. населения. Это на 41,9% ниже порогового уровня и на 19% меньше значения прошлого года.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (118 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (113,0 на 10 тыс. населения), г. Уварово (108,3 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (81,6 на 10 тыс. населения), Сосновском районе (77,9 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (72,5 на 10 тыс. населения), Инжавенском районе (72,1 на 10 тыс. населения), Умётском районе (67,9 на 10 тыс. населения), г. Мичуринске (66,9 на 10 тыс. населения), Уваровском районе (65,1 на 10 тыс. населения), - сообщают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в области с начала эпидемиологического сезона зафиксировано 46 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. По словам санврачей, у большинства заболевших не было прививок.

ИСТОЧНИК KP.RU